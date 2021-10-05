“آل الشيخ” يعمل ولا يهدأ لصنع الروعة والسعادة ورسمة الفرحة

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الخليج – روان المالكي : شارك مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الإثنين عبارات تثني وتشيد لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل شيخ وذلك لما شاهدوه من إعلانات خلال المؤتمر الصحفي الذي اقام يوم أمس الإثنين 4أكتوبر 2021.
وقد أشاد المواطنين بجهود معالي رئيس هيئة الترفية لما سيقدمه خلال موسم الرياض الذي سيقام يوم 20 أكتوبر 2021 تحت شعار “تخيل أكثر”.
كما وصف المواطنين ”آل الشيخ” بأنه يعمل ولا يهدأ،لصنع الروعة والسعادة ورسمة الفرحة والبهجة.
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