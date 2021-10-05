الخليج – واس : انطلقت في جمهورية باكستان اليوم , مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط ” نسيم البحر-13″، بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية لأول مرة في سلسلة تمارين نسيم البحر.

وأكد قائد التمرين اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أن مناورات نسيم البحر-13 تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية كالحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والحرب الإلكترونية وحرب الألغام وسيتم تنفيذ العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وكذلك تدريبات على ظهر السفن أثناء الإبحار وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية والصواريخ للسفن البحرية ومقاتلات القوات الجوية.

وتأتي مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع أف 15 إس إي وتقوم بتنفيذ رماية بصواريخ من نوع جو سطح على أهداف بحرية وكانت إضافة كبيرة للتمرين وذلك لقيامها بالمهام الجوية المطلوبة لمساندة العمليات البحرية لسفن جلالة الملك المشاركة في مسرح عملياتها في بحر العرب.

الجدير بالذكر أن مساندة القوات الجوية في تمرين نسيم البحر -13 هي للتدريب على تعزيز ودعم للإستراتيجية البحرية العسكرية للقوات البحرية في جميع مسارح عملياتها في البحر الأحمر والخليج العربي وفي بحر العرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط نسيم البحر 13 بين القوات البحرية السعودية والباكستانية في باكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.