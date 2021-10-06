محمد بن زايد: الإمارات خرجت من أزمة ”كورونا”

قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء إن دولة الإمارات خرجت من أزمة كورونا بخير.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية وام، قال بن زايد ”خرجنا من أزمة ”كورونا“ بخير وتعلمنا منها دروسا وتجارب عديدة.. ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات“.

وأضاف ”أبشركم بأن الوضع الصحي في دولة الإمارات طيب“، مؤكدا ضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها، مع إمكانية تعديل بعض العادات، كالعمل أو الدراسة.. نشكر الله على كل حال.. خرجنا من هذه الأزمة بخير وعز وأمان، ودفعنا ضريبة التجربة، لكن تعلمنا الكثير“.

يذكر أن حكومة الإمارات كشفت، أمس الثلاثاء، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة ”كوفيد -19″، عن إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع بروتوكول الجرعة الداعمة للقاحات ”كوفيد-19“ المصرحة للاستخدام الطارئ للقاحي فايزر بيونتك، ولقاح سبوتنيك، مشيرة إلى وصول نسبة متلقي جرعتي لقاح كورونا، 84.39% من إجمالي السكان.

وأكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، نورة الغيثي، أن القطاع الصحي لعب دورا فاعلا في تعزيز الاستجابة الوطنية لمواجهة جائحة كوفيد-19 واحتواء تداعياته، وقد أسهم مع بقية القطاعات الحيوية في توفير كل الإمكانيات والموارد اللازمة للتصدي لتحديات الجائحة الصحية والوصول إلى التعافي، مشيرة إلى أن القطاع الصحي استثمر إمكانياته في المجال البحثي من أجل الوصول إلى المستهدفات التي نشهدها اليوم ومن أبرزها اللقاحات الآمنة بجانب بروتوكول العلاج الآمن في مستشفيات الدولة.

وقالت الغيثي ”يواصل القطاع الصحي جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 94.78% في حين أن نسبة متلقي جرعتين من اللقاح كانت 84.39% من إجمالي السكان، كما نشهد استمرارا في انخفاض عدد الإصابات اليومي، وننسب ذلك لإستراتيجية الدولة المتزنة، التي حرصت على توفير اللقاحات بشكل واسع وبأنواع مختلفة لضمان صحة وسلامة المجتمع“، مشيده بدور المجتمع الذي أسهم في نجاح الحملة الوطنية للتطعيم إذ قدمت الدولة أكثر من 20 مليون جرعة لقاح كوفيد-19.