بايدن: اتفقت مع رئيس الصين على الالتزام باتفاقية تايوان

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه تحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، بشأن تايوان، واتفقا على الالتزام “باتفاقية تايوان” مع تصاعد التوتر بين تايبه وبكين.

وقال بايدن، ليل الثلاثاء، “تحدثت مع شي بشأن تايوان، اتفقنا على أننا سنلتزم باتفاقية تايوان”، وأضاف “أوضحنا أنني لا أعتقد أنه يجب أن يفعل أي شيء آخر سوى الالتزام بالاتفاقية”.

وكان بايدن يشير فيما يبدو إلى سياسة واشنطن طويلة الأمد، والتي تعترف بموجبها رسميا ببكين وليس تايبه، وقانون العلاقات مع تايوان، الذي يوضح أن قرار الولايات المتحدة بإقامة علاقات دبلوماسية مع بكين بدلا من تايوان يعتمد على أمل أن مستقبل الجزيرة سيتحدد بالوسائل السلمية.

وقالت وزارة الخارجية في تايوان، إنها طلبت توضيحا من الولايات المتحدة بشأن تصريحات بايدن، وتلقت تطمينات بأن سياسة واشنطن تجاه تايوان لم تتغير، وأنها ستواصل مساعدة تايبه في الحفاظ على دفاعاتها.

وذكرت الوزارة، “في مواجهة التهديدات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية من جانب الحكومة الصينية، حافظت تايوان والولايات المتحدة دائما على قنوات اتصال وثيقة وسلسة” مشيرة إلى التعليقات الأمريكية الأخيرة القلقة بشأن أنشطة الصين.

تأتي تصريحات بايدن للصحفيين في البيت الأبيض وسط تصعيد تشهده العلاقات بين تايوان والصين.