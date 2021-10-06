يحتفل المصريون اليوم الأربعاء، بذكرى "نصر أوكتوبر"، إثر حرب الـ6 من أكتوبر عام 1973 التي شهدت مواجهة بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين والعرب مع هذه المناسبة، حيث نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، على صفحته في "تويتر" صورة للرئيس المصري الأسبق الراحل، محمد أنور السادات، وقال: "6 أكتوبر..رجل عاش شجاعا ومات شهيدا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركي آل الشيخ ينشر صورة بمناسبة ”حرب 6 أكتوبر” ويعلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.