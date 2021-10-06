قوات الأمن التونسية تقتحم قناة الزيتونة وتحجز معداتها

اقتحمت قوات الأمن التونسية مصحوبة بأعضاء من "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) وعدول تنفيذ، مقر قناة الزيتونة في العاصمة وقاموا بحجز معدات البث للقناة.
قوات الأمن التونسية تقتحم قناة الزيتونة وتحجز معداتهاالأمن التونسي يلقي القبض على نائب في البرلمان المجمدة أعماله وإعلامي
وبحسب "الهايكا"، فإن قرار الحجز يأتي بعد عديد التنبيهات بإيقاف البث لعدم حصول القناة على الترخيص القانوني ودعوتها لتسوية وضعيتها القانونية، وكذلك بعد تسليط مخالفات مالية ولكن دون أي تجاوب من القناة المذكورة.
وذكرت القناة على صفحتها في "فيسبوك" أن "قوات الأمن معززة بأعضاء من الهايكا اقتحمت استوديوهات التصوير لقناة الزيتونة وشرعت في اتلاف التجهيزات".
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