“المسحل” السعودية مستعدة لاستضافة كأس العالم للاندية

الخليج – د ب ا

قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إن “الاتحاد بانتظار رد “فيفا” للعبة على طلب استضافة كأس العالم للأندية 2021″، مؤكداً استعداد بلاده لاحتضان البطولة.

وقال المسحل في تصريحات لقناة “إم.بي.سي أكشن” “نحن متواصلون مع “فيفا” منذ فترة طويلة وقدمنا طلباً رسمياً لاستضافة البطولة، ونعلم أن “فيفا” سيلجأ لخيار بديل بعد اعتذار اليابان وننتظر معرفة الموقف النهائي، ونحن جاهزون للاستضافة”.

وكان “فيفا” قد أعلن في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي قبول اعتذار اليابان عن عدم استضافة بطولة كأس العالم للأندية بسبب الوضع الصحي للبلاد، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعن القرار الأخير بشأن الحضور الجماهيري في المباريات، قال المسحل: “أشكر القيادة ووزارة الرياضة بعد السماح بدخول الجماهير بالسعة الكاملة لمؤازرة المنتخب السعودي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022”.

وعن إمكانية مناقشة زيادة عدد الأجانب بالدوري السعودي للمحترفين إلى ثمانية لاعبين خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة السعودي، قال المسحل: “هذا الخيار غير مطروح على أجندتنا حالياً، ولن يتم مناقشته”.

وأضاف: “هذا أمر يخص اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين، ولم نفكر في ذلك. سبق أن قمنا بالرد على شائعة تقليل عدد الأجانب وأكدنا أن العدد لن يتغير”.

وتابع: “إذا كان هناك أي تغيير سيتم دراسته بشكل موسع مع الأندية وكافة الجهات المعنية ثم نعلن عنه في الوقت المناسب”.

وعن قضايا الأندية السعودية ودوره في الفيفا، قال المسحل: “قضايا الأندية السعودية لا تعرض علي كعضو في لجنة الانضباط بـ”فيفا”، وجميع أنديتنا على علم كامل بالقضايا المرفوعة ضدها لدى فيفا”.