الذهب يهبط 0.7% مع صعود الدولار
واصلت أسعار الذهب خسائرها، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1750.51 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1749.40 دولار، بحسب رويترز.
ارتفع الدولار صوب أعلى مستوياته في 2021، مما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.42 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 1.4% إلى 948.02 دولار، وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1896.66 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يهبط 0.7% مع صعود الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.