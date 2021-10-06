الذهب يهبط 0.7% مع صعود الدولار

الذهب يهبط 0.7% مع صعود الدولارواصلت أسعار الذهب خسائرها، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1750.51 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1749.40 دولار، بحسب رويترز.

ارتفع الدولار صوب أعلى مستوياته في 2021، مما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.42 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 1.4% إلى 948.02 دولار، وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1896.66 دولار.