أبو الغيط يندد بقرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بالصلاة في الأقصى 

ندد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، مؤكدا أن القرار يمثل سابقة خطيرة.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن أبو الغيط قوله إن قرار المحكمة "يعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس واستهداف الوجود الفلسطيني بها، كما أنه يشكل تعديا مرفوضا ومدانا على المسجد الأقصى".

وأوضح أبو الغيط أنه "في الوقت الذي يتم التضييق على المصلين من الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال السماح باقتحامات للمسجد الأقصى من جانب الجماعات اليهودية"، لافتا إلى تكرر هذه الاقتحامات بمعدل أكبر خلال الفترة الأخيرة وتزايد أعداد من يقومون بها من اليهود.

واعتبر أن السياسات الإسرائيلية، بما فيها قرار المحكمة الأخير اليوم، "تخاطر بإشعال الموقف على نحو لا يمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة وأنها تمس المشاعر الدينية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمل المسؤولية إزاء هذا التطور الذي ينذر بتدهور أكبر في الوضع".

وأكد أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس "يعد مسؤولية دولية، وأن سعي سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة".