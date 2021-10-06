التحالف العربي يستهدف موقعا لإطلاق الزوارق المفخخة في محافظة الحديدة اليمنية 

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنه استهدف موقعا لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة باللحيه في محافظة الحديدة باليمن. وأكد التحالف أنه تم "تدمير 3 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة"، مشيرا إلى أن "جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

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