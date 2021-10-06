السودان تحصد نقطتها الاولى في تصفيات المونديال

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الخليج – د ب ا
حصل المنتخب السوداني على النقطة الأولى له في مشواره في المجموعة التاسعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك بتعادله مع منتخب غينيا 1-1.
وتقدم المنتخب الغيني عن طريق محمد بايو في الدقيقة 56، قبل أن يدرك سيف تيري التعادل للمنتخب السوداني في الدقيقة 72.
وكان المنتخب السوداني قد خسر في أول مباراتين بالمجموعة أمام كل من المغرب وغينيا بيساو 0-2 و 2-4 على الترتيب،
ويلتقي منتخبا غينيا والسودان مجدداً في الجولة الرابعة من التصفيات يوم التاسع من الشهر الجاري.
ويحتل منتخب غينيا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، ببفارق نقطة عن منتخب السودان صاحب المركز الرابع والأخير، في المجموعة التي تضم أيضاً منتخبا غينيا بيساو والمغرب صاحبا المركز الأول والثاني على الترتيب، واللذان يلتقيان في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
حصل المنتخب السوداني على النقطة الأولى له في مشواره في المجموعة التاسعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك بتعادله مع منتخب غينيا 1-1.
وتقدم المنتخب الغيني عن طريق محمد بايو في الدقيقة 56، قبل أن يدرك سيف تيري التعادل للمنتخب السوداني في الدقيقة 72.
وكان المنتخب السوداني قد خسر في أول مباراتين بالمجموعة أمام كل من المغرب وغينيا بيساو 0-2 و 2-4 على الترتيب،
ويلتقي منتخبا غينيا والسودان مجدداً في الجولة الرابعة من التصفيات يوم التاسع من الشهر الجاري.
ويحتل منتخب غينيا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، ببفارق نقطة عن منتخب السودان صاحب المركز الرابع والأخير، في المجموعة التي تضم أيضاً منتخبا غينيا بيساو والمغرب صاحبا المركز الأول والثاني على الترتيب، واللذان يلتقيان في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
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