برشلونة يكسب الزمالك في جدة

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الخليج – د ب ا
تأهل برشلونة الإسباني إلى الدور قبل النهائي من بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر غلوب) والمقامة حالياً في مدينة جدة السعودية، وذلك بتغلبه على الزمالك المصري 36-32.
وكان الشوط الأول من المباراة قد شهد فوز برشلونة بنتيجة 18-17، قبل أن ينهي الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 18-15.
ويواجه برشلونة في الدور قبل النهائي بينروس البرازيلي، بحيث يلتقي الفائز في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة ماجديبورغ الألماني وألبورغ الدنماركي.
وانطلقت المنافسات يوم أمس الثلاثاء، وسوف تختتم في التاسع من الشهر الجاري.
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