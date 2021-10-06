“ريناد” مواجهة اليابان مهمة نتطلع من خلالها لدعم الجماهير

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الخليج – واس
استعرض المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم “إيرفي رينارد” في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم, استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب اليابان ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وأوضح رينارد، أن مواجهة الغد أمام أفضل المنتخبات الآسيوية يجعل الدافع أكبر نحو تجاوز هذه المواجهة في ظل الدعم الجماهيري، مشيراً إلى أن حال كرة القدم تفقد فيها أفضل اللاعبين بداعي الإصابة ويجب علينا أن نتعامل مع جميع الظروف بشكل مثالي يجعلنا في جاهزية كاملة لخوض جميع المباريات بنفس الأداء والدافعية.
وأفاد أن تصفيات كأس العالم تعتمد على النتائج في جميع المباريات وليس على نتيجة مباراة واحدة، لذلك الاستمرارية مهمة من أجل تحقيق الهدف.
وأكد لاعب المنتخب السعودي محمد كنو، أن المباراة تشكل أهمية كبيرة وسنلعبها بمثابة نهائي، لذا يجب علينا أن نكون بتركيز عال وانضباطية داخل أرضية الملعب.
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