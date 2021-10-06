إسبانيا تطيح بإيطاليا بطل يورو 2020 من دوري الأمم الأوروبية

ثأرت إسبانيا من مضيفتها إيطاليا، بطلة أوروبا، وبلغت المباراة النهائية للنسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم عندما تغلبت عليها 2-1 يوم الأربعاء على ملعب سان سيرو في ميلانو أمام 37 ألف متفرج في نصف النهائي.

سجل أهداف المنتخب الاسباني اللاعب توريس في الدقيقتين 17،45 وسجل منتخب إيطاليا هدفه الوحيد في الدقيقة 83 بواسطة لاعبه بلقريني .

وسيلاقي المنتخب الاسباني الفائز من لقاء فرنسا وبلجيكا