الرئيس اللبناني يستقبل وزير الخارجية الإيراني في بيروت

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، الذي وصل صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بيروت.

وأكد ‏الرئيس عون لوزير الخارجية الإيراني على دعم لبنان للجهود التي تُبذل لتعزيز التقارب بين دول المنطقة.

وكان عبد اللهيان وصل العاصمة اللبنانية في زيارة رسمية قادما من العاصمة الروسية موسكو. حيث استقبله في مبنى الطيران المدني سفير إيران ووفد من حركة “امل” وآخر من “حزب الله”.

وألقى عبد اللهيان كلمة فور وصوله قال فيها “الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى دائما تقف بكل حزم وقوة الى جانب الجمهورية اللبنانية”. مضيفا أن بلاده “لن تبخل بأي أمر في مجال مساعدة لبنان و مؤازرته في حال طلب أي مساعدة تقدم في هذا الإطار”.

وكانت قد أثيرت عاصفة من الجدل قبل أسابيع حين بدأت طهران في إرسال شحنات من النفط، عبر سوريا، بمساعدة جماعة حزب الله في لبنان.

وقالت الحكومة اللبنانية في سبتمبر/أيلول الماضي مع وصول الشحنات الإيرانية إلى البلاد إنها لم تتلق طلبا للسماح باستيراد الوقود. وقال مصدر أمني إن الشاحنات عبرت من خلال معبر حدودي غير رسمي.

وكان نصر الله الأمين العام للجماعة أعلن في أغسطس/آب الماضي أنه نظم عملية شراء الوقود من إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله والتي فُرضت عليها عقوبات اقتصادية أمريكية، لتخفيف النقص الحاد في الوقود.