مركز الغسيل الكلوي في الغيضة يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج – واس : واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المركز خلال شهر سبتمبر الماضي باستقبال 167 مريضا، بينهم 44 مريضا حصلوا على 417 جلسة غسيل كلوي منها 415 مجدولة وجلستي إسعاف ، فيما تلقى 96 مريضًا خدمات المعاينة، كانت نسبة المستفيدين من الذكور 61% و الإناث 39%، بينما بلغت نسبة المقيمين 96% والنازحين 3% واللاجئين 1%.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمرضى والمصابين في اليمن.

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