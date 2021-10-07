إطلاق مبادرة الإمارات الاستراتيجية لبلوغ الحياد المناخي بحلول 2050

أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، إطلاق مبادرة الإمارات الإستراتيجية، اليوم الخميس، وذلك سعياً إلى بلوغ “الحياد المناخي” بحلول عام 2050.
وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلال تغريدة على تويتر، قائلا “حريصون على دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، والمساهمة في خير البشرية”.
ومن جانبه، أكد حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات أعلنت عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مؤكداً: “نموذجنا التنموي سيراعي هذا الهدف وجميع المؤسسات ستعمل كفريق واحد لتحقيقه”.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد، خلال تغريدة له، أن دولة الإمارات ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050 وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي.
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