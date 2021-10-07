الكويت.. أنباء عن إلغاء قرار حظر تجديد إقامات الوافدين فوق 60 عاما

قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، ألغت قرار حظر تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عاما فما فوق.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر في الفتوى والتشريع تأكيده بإلغاء القرار الذي صدر عن هيئة القوى العاملة في أغسطس 2020، وقوبل برفض شعبي واسع.
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد اعتبرت الفتوى والتشريع، أنه لا وجود قانونيا للقرار، باعتباره صادرا من غير مختص بإصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص، وأن مدير هيئة القوى العاملة، غير مخول بإصدار قواعد، وإجراءات منح الإذن بالعمل.
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