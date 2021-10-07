الدبيبة يبحث مع أمير قطر ملف الاستثمار والتطورات السياسية في ليبيا

أجرى رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مباحثات مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي استقبله بالديوان الأميري بالدوحة، برفقة وفد ليبي موسع يضم شخصيات سياسية ومالية.

وقال بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، على صفحته الرسمية على ”فيسبوك“: إنّ ”أمير قطر استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، برفقة الوفد المرافق له، والذي ضمّ محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزراء الخارجية، والمالية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية، بالإضافة لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار“.

ووفق البيان ”تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات والبرامج المشتركة، ومن أهمها التعاون في مجال الاستثمار، وإعادة الإعمار، والاستفادة من التجربة القطرية الناجحة في بناء مدينة رياضية جديدة“.

وذكر البيان أن الجانبين أكدا على أن أي تعاون استثماري اقتصادي ليبي قطري، سيكون محل تشجيع ومتابعة من البلدين، مشيرا إلى أنّ الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء، آخر التطورات السياسية في ليبيا، حيث أكد الأمير تميم بأن الدور القطري سيكون إيجابيًا في الملف الليبي، وداعما للانتخابات في موعدها.

وأشار البيان إلى أنه في ختام اللقاء، وجه رئيس الحكومة دعوته لوزير الخارجية القطري، للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا المزمع عقده في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكان الدبيبة قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة الليلة الماضية، على رأس وفد يضم 35 شخصا من كبار المسؤولين في البلاد.

وتأتي زيارة الدبيبة قبل انعقاد مؤتمر دولي لدعم الاستقرار في ليبيا، الشهر الجاري، بمشاركة قطر ودول خليجية أخرى.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قام الشهر الماضي بزيارة إلى قطر، وعقد جلسة مباحثات مع أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث تمت مناقشة الأوضاع في ليبيا، فيما أكد أمير قطر دعم بلاده المتواصل لما من شأنه وحدة ليبيا واستقرارها.