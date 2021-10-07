“الصحة” تسجل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج – روان المالكي : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 7أكتوبر، عن تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة. وكشفت الوزارة، عن تسجيل 46 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 536,493 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8,736حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 147حالة.

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