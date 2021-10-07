سمو أمير الرياض بالنيابة يطلع على برنامج فعاليات موسم الرياض 2021 – 2022

الخليج – واس : اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في اجتماع بقصر الحكم اليوم , على عرض عن برنامج فعاليات موسم الرياض 2021 – 2022.

واستمع سموه خلال اجتماعه بفريق عمل موسم الرياض لعرض من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط عن الاستعدادات التي شاركت بها الهيئة الجهات ذات العلاقة.

كما شاهد مواقع المناطق الترفيهية والفعاليات والأنشطة المصاحبة لها.

ورفع سمو أمير الرياض بالنيابة الشكر للقيادة الرشيدة على ما تحظى به المنطقة من دعم ورعاية كريمة في تنمية القطاعين السياحي والترفيهي منوهاً سموه بعمل الهيئة العامة للترفيه ومنسوبيها .

وأكد أهمية الإعداد التنظيمي والتنسيق الأمني وتطبيق الإجراءات الاحترازية وضرورة تفعيل التواصل بين الجهات كافة لإنجاح الموسم.

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