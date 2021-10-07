دوت الخليج -

استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم. استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم. وذكرت رويترز أن الذهب سجل 1763 دولاراً للأوقية بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1ر0 بالمئة إلى 10ر1764 دولاراً للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 6ر0 بالمئة إلى 73ر22 دولاراً للأوقية واستقر البلاتين عند 69ر984 دولاراً فيما زاد البلاديوم 9ر0 بالمئة إلى 18ر1906 دولارات.

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