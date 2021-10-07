منتخبنا الوطني يتغلب على منتخب ‎اليابان بهدف دون مقابل ضمن تصفيات ‎كأس العالم 2022

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حقق منتخبنا الوطني “الأخضر السعودي” فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الياباني بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على “ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
سجل هدف الأخضر “البديل” فراس البريكان عند الدقيقة (71) من عمر المباراة.
بهذه النتيجة ارتفع الأخضر برصيده من النقاط إلى 9 نقاط لينفرد بصدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد المنتخب الياباني عند 3 نقاط ليبقى في المركز الرابع في ترتيب المجموعة.
المصدر: الرياض
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