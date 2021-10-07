السعودي عالي الهمه دايم في القمة

تمكن المنتخب السعودي الأول من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد فوزه على المنتخب الياباني بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وجاء هدف المباراة عن طريق البديل فراس البريكان في الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة يصل المنتخب السعودي للنقطة التاسعة، وسيلاعب المنتخب السعودي نظيره المنتخب الصيني الثلاثاء القادم في منافسات الجولة الرابعة.

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