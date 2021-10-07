فرنسا تقصي بلجيكا وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية

الخليج

صعد منتخب فرنسا للمباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر – 2 أمام نظيره البلجيكي في الشوط الأول، إلى انتصار 3 – 2، خلال الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وباغت رفاق إيدين هازارد المنتخب الفرنسي قبل نهاية الشوط الأول بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق يانيك كاراسكو وروميلو لوكاكو، من صناعة كيفن دي بروين، في الدقيقتين 37 و41.

و تمكن كريم بنزيما من تقليص النتيجة في الدقيقة 62، ليشعل المباراة في شوطها الثاني.

وبعد 5 دقائق، تحصل أنطوان جريزمان على ركلة جزاء، انبرى لها كيليان مبابي ونفذها بنجاح، معادلا النتيجة للديوك.

وجاءت الضربة عكسية في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعدما أطلق ثيو هيرنانديز رصاصة الرحمة على بلجيكا بتسديدة قوية، اخترقت شباك الحارس تيبو كورتوا، مسجلا أول أهدافه على الإطلاق بقميص منتخب بلاده.