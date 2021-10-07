إصابة 33 مسافرا فى حادث تصادم قطارين بتونس

أفادت الصفحة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية: Sncft، بوقوع حادث تصادم قطارين أسفر عن 33 حالة إصابة.
وقات الصفحة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، إنه جدّ مساء اليوم الخميس 07 أكتوبر 2021 على الساعة 19 و 20 دق على مستوى محطة مقرين الرياض حادث لحاق قطار الأحواز الجنوبية القادم من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس بقطار الخطوط البعيدة القادم من محطة قابس والمتوقف بمحطة مقرين الرياض.
وتابعت: أسفر الحادث في حصيلة أولية عن إصابة 33 مسافرا بإصابات متفاوتة الخطورة وقد تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفيات لتلقي الاسعافات.
وأضافت: وإذ تأسف الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لوقوع هذا الحادث، فإنها تتمنى الشفاء العاجل للمصابين و تعلم أنها قد شرعت في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات كما تثني على التدخل العاجل للحماية المدنية والسلط اﻷمنية.
وكان بحث الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، مع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، علاوة على بحث موقف الدين العام.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي اليوم الخميس بقصر قرطاج الرئاسي لمحافظ البنك المركزي التونسي.
وبحث الجانبان - خلال اللقاء - التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، لا سيما في ظل وجود مؤشرات إيجابية حول بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية لحركتها الطبيعية، فضلا عن مناقشة علاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة.
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