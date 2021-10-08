مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع توزيع الملابس للأسر النازحة بمحافظتي عدن ومأرب

الخليج – واس : واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توزيع الملابس للأسر النازحة في محافظتي عدن ومأرب.

و جرى أمس توزيع 5,368 قطعة ملابس في مخيمات النازحين بمديريتي الوادي والبريقة بمحافظتي عدن ومأرب، استفاد منها 1,992 فتاة وامرأة نازحة.

ويأتي ذلك ضمن ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة لمراكز و تجمعات النزوح في مختلف المحافظات اليمنية.?

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