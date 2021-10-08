شرطة المنطقة الشرقية تقبض على مواطن من أرباب السوابق اعتدى على رجل مسن بالضرب

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري أن الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.

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