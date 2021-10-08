المرشحون للكرة الذهبية.. عربيان وترشيح “من نوع جديد”

الخليج – Sk

تم الإعلان مساء الجمعة، عن “قائمة الـ30″، للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية “بالون دور”، والتي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العام.

وضمت قائمة اللاعبين الـ30 المرشحين للبالون دور، مساء الجمعة، أبرز اللاعبين الذين تألقوا خلال الموسم الماضي، وتحديدا في البطولات التي ختمت في 2021. وضمت القائمة المسربة النجمين العربيين، المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، بالإضافة إلى نخبة نجوم العالم.

وشملت القائمة الغريمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة للنجمين الشابين كيليان مبابي وإيرلنغ هالاند.

كما ضمت القائمة الإيطالي جورجينيو، الذي تألق في يورو 2020 مع منتخب بلاده، بالإضافة للهداف الأوروبي روبرت ليفاندوفسكي.

كما شملت القائمة ترشيحا “تكريميا” لقائد منتخب الدنمارك سيمون كياير، الذي ساهم بإنقاذ زميله كريستيان إريكسن من الموت خلال بطولة “يورو 2020″، ومثل دورا قياديا خلال البطولة ووحد الجماهير الدنماركية.

هنا القائمة الكاملة للثلاثين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية:

من إيطاليا:

جورجينيو (تشلسي)، جيانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان)، جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، نيكولو باريلا (إنتر ميلانو).

من إنجلترا:

مايسون ماونت (تشلسي)، رحيم ستيرلنغ وفيل فودن (مانشستر سيتي)، وهاري كين (توتنهام هوتسبر).

من إسبانيا:

سيزار أزبلكويتا (تشلسي)، جيرارد مورينو (فياريال)، بيدري (برشلونة).

من فرنسا:

كريم ينزيما (ريال مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، نغولو كانتي (تشلسي).

من البرتغال:

كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، روبن دياز (مانشستر سيتي).

من بلجيكا:

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، روميلو لوكاكو (تشلسي).

من الأرجنتين:

ليونيل ميسي (باريس سان جرمان)، لوتارو مارتينيز (إنتر ميلانو).

من النرويج:

إيرلنغ هالاند (بوروسيا دورتموند).

من كرواتيا:

لوكا مودريتش (ريال مدريد).

من الدنمارك:

سيمون كياير (أي سي ميلان).

من بولندا:

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ).

من مصر:

محمد صلاح (ليفربول).

من الجزائر:

رياض محرز (مانشستر سيتي).

من البرازيل:

نيمار (باريس سان جرمان).