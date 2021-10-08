تركي آل الشيخ: “6” مليار ريال الدخل المباشر والغير مباشر لموسم الرياض الماضي

الخليج – عبدالله الطيار : أكد رئيس مجلس هيئة الترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وصول الدخل المباشر والغير مباشر لموسم الرياض الماضي لـ 6 مليار ريال. وقال آل الشيخ في تغريدة له على حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر:”تعلمت من سيدي الله يحفظه أن لغة الأرقام هي الأهم … في موسم الرياض الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر 6 مليار ريال وسط إنفاق 3.1 مليار، ولأن طموحنا عالي و بإنفاق أقل نتوقع نتجاوز هذا الرقم بإذن الله هذا الموسم بهمة إخواني وخواتي السعوديين.

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