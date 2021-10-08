“كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23” فوز السعودية على المنتخب البحرين

حقّق المنتخب السعودي الفوز على نظيره المنتخب البحريني بثلاث أهداف نظيفة مقابل لاشيء 3-0 في نهاية الدور الأول للمجموعة الثالثة من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا التي تحتضنها المملكة في الفترة من 4-12 أكتوبر الجاري بمدينة الدمام ومحافظة الخبر وبمشاركة 11 منتخبًا.

وبفوز المنتخب السعودي يكون أول الواصلين إلى مباريات دور نصف النهائي التي ستقام يوم الأحد المقبل.

وأقيمت المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام وسجل الهدف الأول للمنتخب السعودي اللاعب حمد الضيفان وسجل اللاعب عبدالله رديف الهدف الثاني وأضاف اللاعب محمد مران الهدف الثالث.