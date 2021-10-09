السعودية: استهداف الحوثيين للبنية التحتية جريمة حرب

أكدت السعودية أن استهداف ميليشيا الحوثي للبنية التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء جريمة حرب بشعة، ويجب محاسبتهم وفق القانون الدولي الإنساني.

وشدد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في رسالة بعث بها مساء أمس لمجلس الأمن الدولي، على أن السعودية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وقال: “بناء على تعليمات من حكومتي أكتب مرة أخرى عن استمرار الهجمات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية”.

ولفت إلى محاولة مهاجمة مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة تم اعتراضها، والتي أسفرت عن إصابة 4 موظفين بالمطار وإتلاف بعض النوافذ.

وأشار إلى أن استمرار غياب الإجراءات الكافية والصارمة من قبل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، تجاه هذه الميليشيا يبعث برسالة خاطئة للحوثيين لمواصلة زعزعة استقرار الأمن الإقليمي والسلم الدولي.