وزير الإعلام اليمني يحذر من مخطط حوثي لترويج المخدرات

حذر وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، من مخطط تنفذه ميليشيا الحوثي، لإغراق المناطق الخاضعة لسيطرتها بآفة‏ المخدرات.

وأوضح معمر الإرياني، أن تقارير ومعلومات تشير لحجم تداول المخدرات، ومئات الشبكات التي تنشط برعاية حوثية كاملة في التهريب والإتجار والترويج والإيقاع بعشرات الآلاف من الضحايا من فئة الشباب.

وأشار الإرياني إلى أن التقارير الواردة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تؤكد تورط قيادات حوثية بارزة في شبكات الإتجار بالمخدرات واتخاذها كمصدر رئيسي لتمويل ما تسميه “المجهود الحربي”، واستدراج واستقطاب الآلاف من الشباب للانخراط في صفوفها.