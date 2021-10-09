معرض الكتاب بثوب جديد

مع كل الصخب والجمال المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب الا انه يظل الحدث الثقافي الأبرز لما يعنيه من عملية الغذاء الفكري والعقلاني والأدبي في الثقافة المحلية خاصة ونحن على ابواب. وساحات سعودية جديدة بمواصفات جديدة بقائد جديد وشعب متجدد صنع المستحيل في سنوات مضت من عمر رؤية عظيمة وطموحة رؤية 2030 ,

طريقة التنظيم وتنوع المعرض والإقبال الغزير شكل لوحة جميلة ورائعة لأهمية المعرض واهتمام السعوديين بالتطور والفكر والتجديد , رأينا ذلك في نسبة الكتب الأكثر مبيعاً وحجم المشتريات المتداولة , ولذلك هذه مؤشرات صنعتها رؤية شاملة لكافة مجالات الحياة ومن أهمها الفكر والثقافة المجتمية والتي تعتبر جزء من ثقافات العالم

الأرقام وحجم تفاعل المجنمع والزوار يدل على ان هناك حراك فكري وتطلعات وآمال شعب طموح وهذا المخاض بدأت آثارة تظهر في الربع الأول من رؤية السعودية العظيمة , وبنهاية 2030 سنكون قد تخطينا شوطا مهما في التغيير والتجديد الذي لا يتنافا مع قيمنا ومبادئنا , فكل الشكر لكل القائمين على معرض الرياض الدولي للكتاب وعلى الجهود الرائعة والمشرفة وعلى رأسها وزارة الثقافة التي تُذكر فتُشكر على التنظيم ولكافة الجهات المشاركة في المعرض من هيئات ومؤسسات عسكرية ومدنية.

نحن فخورين بهذا التفاعل وهذا التنظيم والتنوع والتجديد ونأمل المزيد من التقدم بخطى متسارعة لتحقيق التطور الفكري والثقافي في المشهد السعودي الذي يتسارع إيقاعه نحو التغيير والتجديد برؤيته الطموحة والجديدة

كتبه

طلال مجرشي