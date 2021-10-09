الكتاب يستعيد رونقه في معرض الرياض

لطالما مثّل الكتاب عالمياً قيمة فكرية لا تقدر بمال وواجهة ثقافية يتمنى التحلي بها أي مجتمع والحال العربي يقول بنفس ذلك فقديماً كان يقال بأن القاهرة تكتب ولبنان يطبع والعراق يقرأ ومثل هذا القول دليل على المكانة التي كان يحتلها الكتاب حتى وقت قريب في عموم الوطن العربي وما زحزح الكتاب عن هذه المكانة والمقام العالي سوى وفود التقنية الحديثة بمختلف فروعها وأنواعها التي خلقت بيئة طاردة للكتاب وحرفت بوصلة شعبيته عند الكثير.

وهذا التدهور في حال الاهتمام بالكتاب جعل قيمته المعنوية والفكرية تتراجع ويتضاءل حجم الاعتماد عليها ولكن حدث في هذا الباب حدثٌ جديد أعاد للكتاب ألقه وعنفوانه وجعله يسترجع الكثير من ماضيه التليد الحافل بأمجاد لا يمكن نسيانها أو التقليل من حجمها وهذا الحدث هو معرض الكتاب الذي أقيم في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض والذي يُعد أكبر معرض يُقام للكتاب في الوطن العربي منذ بداية نشأة الاحتفاء بالكتاب وحتى يومنا هذا في دلالة واضحة على مدى إدراك المسؤولين السعوديين لأهمية الكتاب وأهمية دوره في زيادة الوعي والعلم والثقافة في مجتمعهم وهذا ما جعلهم يحتفلون بالكتاب في هذا المعرض أيما احتفال.

ولقد شهد هذا المعرض سالف الذكر عدد كبير من جمهور الكتاب سواء القرّاء أو دور النشر حيث بلغ عدد زوّار هذا المعرض ما يناهز المليون ومئتيّ ألف زائر وبلغ عدد دور النشر ما يقارب الألف دار نشر تتوزع على ثمان وعشرون دولة وهذا يؤكد ما ذكرته آنفاً عن حجم الاهتمام الذي لقيه هذا المعرض من قبل المسؤولين السعوديين يُضاف إلى ذلك تنوع ذلك الاهتمام حيث حرص المسؤولين على إضفاء جو من المتعة السمعية لمرتاديه تجلّت في إقامة بعض العروض الموسيقية والطربية ممّا أضاف نكهة مميزة لهذا المعرض ساهمت في استقطاب شريحة واسعة من عشّاق الطرب الأصيل وترغيبهم في الحضور إليه وهذه اللفتة تُدلل على حرص المنظمين على تسويق المعرض لدى مختلف الشرائح المجتمعية وإبراز ما لقيه الكتاب من اهتمام.

ولقد برهن هذا المعرض على حقيقة كانت غائبة عن ذهن الكثير تقول هذه الحقيقة بأنه لازال هنالك عشّاق للكتاب ولازال هنالك موالون أوفياء له ممّا ذكرنا بمكانته السابقة التي كان يحتلها في الماضي وجعلنا نستشعر مدى أهمية إحيائها والحفاظ عليها.

أختم أخيراً بقول أن أهم ما يميز الكتاب أن فيه أسلوب فعّال (قديم حديث) يساعد على تطوير وتدوير الثقافة وخلق بيئة تدرك المسؤليات والواجبات الملقاة على عاتقها وتدرك أيضاً كم المنافع التي ستجني ثمارها حال اهتمت بالقراءة والإطلاع وإن إقامة هذا العرس الثقافي في الرياض تحديداً يؤكد بأن المملكة تسير بخطى حثيثة وثابتة على طريق النهضة والتطوير الذي ينشده كلٌ من المسؤول والمواطن على حدٍ سواء.

كتبه

احمد بني قيس