زلزال يضرب قضاء إنديكا ويدمر مئات البيوت الريفية فى ايران

ضرب صباح اليوم السبت، زلزال بقوة 5 على مقياس ريختر، قضاء إنديكا بمحافظة خوزستان الإيرانية، وتسبب بتدمير مئات البيوت الريفية في اكثر من 120 قرية، دون أنباء عن ضحايا حتى اللحظة.
كما أعلن مدير جمعية الهلال الأحمر في خوزستان، علي خدادادي، عن إرسال فرق تقييم إلى المناطق التي ضربها الزلزال في مدينة إنديكا.
وقال علي خدادادي للصحفيين: "عقب الزلزال الذي وقع صباح اليوم في المناطق الريفية والجبلية في إنديكا ، قامت 10 فرق تابعة للهلال الأحمر بتقييم السكان من إنديكا ومسجد سليمان وأنديمشك وباغمالك ودزفول ولالي والأهواز، لتحديد المناطق المتضررة ومدى الأضرار التي لحقت بها".
وأضاف: "جميع فروع جمعية الهلال الأحمر في محافظة خوزستان على أهبة الاستعداد أيضا".
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