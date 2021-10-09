“الشؤون الإسلامية” تعلن أسبوع كامل لم يغلق أي مسجد لعدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا

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الخليج – روان المالكي : أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم السبت 9 أكتوبر عدم إغلاق أي مسجد خلال الأسبوع الماضي لعدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين في مختلف مناطق المملكة.
وأشادت الوزارة بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى سلامتهم ، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
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