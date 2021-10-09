“الشؤون الإسلامية” تعلن أسبوع كامل لم يغلق أي مسجد لعدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا

الخليج – روان المالكي : أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم السبت 9 أكتوبر عدم إغلاق أي مسجد خلال الأسبوع الماضي لعدم رصد أي حالة إصابة ⁧بفيروس كورونا بين صفوف المصلين في مختلف مناطق المملكة.

‏وأشادت الوزارة بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى سلامتهم ، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.