سفارة واشنطن بالسعودية تدين هجوم جازان وتقول إن الحوثيين غير مهتمين بالسلام

أدانت السفارة الأمريكية في السعودية، يوم السبت، الهجوم الذي نفذه الحوثيون على منطقة جازان جنوبي المملكة، الليلة الماضية، وأسفر عن إصابات بين المدنيين.

وقالت السفارة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“، إنه ”مع كل هجوم جديد يقدم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام“.

وأضافت: ”نحن ندين هذه الهجمات، وندعو الحوثيين إلى وقف هذا العنف المقيت والانخراط في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع“.

وكان 10 مدنيين أصيبوا، مساء أمس الجمعة؛ إثر هجوم حوثي بطائرة مسيرة مفخخة، استهدف مطار الملك عبدالله في جازان.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، إن ”محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذها بطائرة مسيّرة ومفخخة، ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار“.

كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وأضاف المالكي، أن ”الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية“.

وأشار إلى أن ”استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وأكد أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللاأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وفجر اليوم السبت، قال تلفزيون ”الإخبارية“ السعودية نقلا عن التحالف، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي صوب مطار الملك عبدالله في جازان.

ويوم الأربعاء الماضي، أصيب 4 من العاملين في مطار أبها الدولي بالسعودية؛ إثر اعتراض مسيّرة مفخخة حاولت استهداف المطار.

وقال بيان صادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه تم اعتراض مسيّرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها الدولي، الواقع في منطقة عسير جنوب المملكة.