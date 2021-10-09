معرض الرياض الدولي للكتاب..تظاهرة ثقافية ضخمة

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أصبح المجال الثقافي والمعرفي في المملكة العربية السعودية قبلة جديدة ومركزاً اقليمياً جاذباً للمثقفين والأدباء والعلماء من شتى أنحاء العالم،ولا شك أن من أبرز تلك المراكز (معرض الرياض الدولي للكتاب) الذي يكوّن مجتمعاً ثقافياً علمياً وتاريخياً يتاح من خلاله لعدد كبير من المفكرين والمؤلفين والمثقفين وكافة الشرائح التي تهتم بهذا الحدث المشاركة الفاعلة والإنضمام إلى ورش عمل التي يقدمها كبار الناشرين في العالم وقيادات صناعة الكتاب، وسط مشاركة فاعلة من اتحادات النشر العالمية
وقد تم افتتاح هذا المعرض الدولي لهذا العام مطلع الشهر الجاري بمشاركة أكثر من ألف دار نشر من شتى أنحاء العالم ومنها الدور الخليجية والعربية، وبلغ عدد الدول المشاركة في هذا الكرنفال الثقافي ما يقارب ثلاثين دولة منها جمهورية مصر العربية ودولة قطر ودولة الكويت واليمن والأردن والعراق وسوريا والمغرب
ويقام معرض الرياض الدولي للكتاب سنوياً منذ اربعين عاماً وتشرف عليه وتنظمه وزارة الثقافة التي عملت على تطويره بما يتوافق مع رؤية 2030 حيث أن المعرض يعد رافداً قوياً من روافد الرؤية بما يتميز به من تعزيز وتحفيز قطاع صناعة الثقافة، فقد شكّل منذ قيامة حدثاً مهماً في المشهد الثقافي العربي، وتم تطويره حتى أصبح واحداً من أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع برامجه الثقافية وتعدد الأطياف المشاركة فيه، ومساهمته الفعّاله في نمو الإقتصاد الوطني.
كتبه
سعيد ابو جلوي
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