الإماراتي سالم بن سلطان القاسمي يفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة

فاز الإماراتي سالم بن سلطان القاسمي برئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة اليوم السبت، للدورة الانتخابية 2021 -2024. وتقدم القاسمي على منافسه على مقعد الرئاسة السنغافوري فرانسيس كونج بفارق 10 أصوات، حيث حصل على 24 صوتا مقابل 10 أصوات لمنافسه، خلال الانتخابات التي جرت على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمبارزة الذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند وحضره ممثلون عن 38 دولة آسيوية بشكل مباشر أو عبر تقنية الإتصال المرئي.

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