لبنان في ظلام بعد توقف أكبر محطتين للكهرباء

أفاد مصدر لبناني مسؤول لرويترز اليوم السبت إن البلاد دخلت في ظلام تام بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة بسبب نقص الوقود، وأن الظلام سيستمر أيامًا.

وقال المصدر إن "شبكة كهرباء لبنان توقفت تماما عن العمل عند ظهر اليوم، ومن المستبعد أن تعمل حتى نهار الاثنين القادم أو لأيام عدة".

وتوقف آخر معمل حراري عن العمل في محطة الزهراني بعد توقف معمل دير عمار بالأمس بسبب نقص الوقود.

وأضاف المصدر أن شركة كهرباء لبنان تحاول أن تستعين بمخزون الجيش من زيت الوقود لتشغيل إحدى المحطتين بشكل مؤقت لكن ذلك لن يحدث قريبًا.

إلى ذلك اكد مصدر في وزارة الطاقة لـ"النهار" أنّه "تمّ أخذ عينات من الفيول المستبدل بالنفط العراقي إلى الإمارات العربية ليتم فحصها، وستأتي الموافقة في اليومين المقبلين".

وأشار المصدر عينه لـ"النهار" إلى أنّه "حجز الاعتماد في مصرف لبنان أمس لاستيراد الفيول، وأحيل الملف إلى إدارة المناقصات".

وفي السياق، علمت "النهار" من مصدر آخر أنّ "وزير الطاقة والمياه وليد فياض أحال إلى مدير عام إدارة المناقصات جان العلية أمس موافقة "المركزي" على اعتمادات لاستيراد الفيول، وستجري الإدارة المناقصة بأسرع وقت في حال كان دفتر الشروط يراعي المعايير التي طلبها الاتحاد الأوروبي، على أن يشارك في المناقصة أكبر عدد من الشركات".

ويعتمد معظم اللبنانيين على مولدات الكهرباء الخاصة التي تعمل بالديزل بالرغم من نقص المعروض.

ونتجت أزمة الوقود عن انهيار مالي يعصف بالاقتصاد اللبناني منذ 2019، حيث فقدت العملة نحو 90 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر.