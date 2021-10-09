كورونا تغييب رابيو عن نهائي دوري الأمم

الخليج – إفي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت، أن لاعب الوسط أدريان رابيو، سيغيب عن نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام منتخب إسبانيا غداً الأحد لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد الاتحاد في بيان بإصابة لاعب يوفنتوس الإيطالي وعزله ما سيحول دون مشاركته في النهائي الذي سيقام في ميلانو.

ونظرا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لن يتمكن المدير الفني للمنتخب ديدييه ديشامب من استدعاء لاعب آخر محل رابيو ما يعني أنه يحظى حالياً بـ21 لاعباً للنهائي.

وكان رابيو أساسيا في نصف نهائي دوري الأمم أمام بلجيكا الذي انتهى بفوز منتخب “الديوك” 3-2 إلا أنه قدم أداء متواضعا وخرج في الدقيقة 75 ليحل محله أوريليان تشواميني.