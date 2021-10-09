الخليج – واس : دانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية اليائسة تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مطار أبها الدولي واستهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخاً بالستياً، واستهداف مطار الملك عبدالله بمدينة جازان بطائرة مسيرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف العربي.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان بثته – وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) – : إن مواصلة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اعتداءاتها العدوانية على المناطق والأعيان المدنية والممتلكات العامة يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني واستخفافاً بالمجتمع الدولي .

وأكد البيان أن مثل هذه الأعمال العدوانية تعد بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها، ويتطلب موقفاً واضحاً ورادعاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة ومحاسبة مرتكبيها .

وجددت وزارة الخارجية موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة اليمنية: هجمات المتمردين الحوثيين على الأعيان المدنية في المملكة ينتهك قواعد القانون الدولي والإنساني ويستخف بالمجتمع الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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