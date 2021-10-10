الرئيس العراقي: الانتخابات البرلمانية المبكرة كانت مطلبا شعبيا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الانتخابات المبكرة كانت مطلبًا شعبيًا ونتمنى أن يشارك كل مواطن في الانتخابات لمستقبل بلده.

وذلك خلال تصريحات له أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية العراقية، اليوم الأحد.

وأضاف الرئيس العراقي أن اليوم يوم المواطن العراقي وصوته هو قرار الوطن

وقال صالح إننا نتمنى أن تنتهي الانتخابات إلى وضع يليق بالعراق وشعبه.

وشدد على أن الانتخابات العراقية استحقاق وطني من أجل التغيير والإصلاح.

أفاد التلفزيون الرسمي العراقي بأنه جرى فتح مراكز الاقتراع اليوم الأحد في خامس انتخابات برلمانية عراقية منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين في 2003.

وسيصوت العراقيون حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) عندما تغلق مراكز الاقتراع.