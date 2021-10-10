وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود

توفي الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، أحد أكبر أمراء الأسرة الحاكمة سنا وأكثرهم قربا للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، فهو ابن أخت المؤسس، الأميرة منيرة بنت عبدالرحمن، وزوج ابنته الأميرة الراحلة نوف.

وأعلن الديوان الملكي السعودي في ساعة مبكرة اليوم الأحد، عن وفاة الأمير عبدالله، مبينا أن الصلاة على جثمانه ستكون بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ويعتقد أن الأمير الراحل قد قارب المئة عام من عمره، إذ يأتي ترتيبه الثاني بعد شقيقه الراحل الأمير سعود المولود في عام 1920، والاسم الكامل للأمير الراحل هو عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، إذ ينتمي لفرع الأمير سعود بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى.

وللفقيد أبناء وبنات من زوجته الأميرة نوف بنت عبدالعزيز وزوجاته الأخريات، وهم الأمير فيصل متزوج من الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الأمير تركي متزوج من الأميرة سارة بنت ماجد بن عبد العزيز آل سعود، الأمير سعود، والأمير سعد، والأمير محمد، كما له ابنة هي الأميرة جواهر متزوجة من الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وعاصر الراحل أشهر رجالات الدولة السعودية الثالثة، بينهم عمه الأمير سعود الكبير، أحد أمراء الأسرة البارزين الذين رافقوا الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن في توحيد الدولة السعودية بحدودها الحالية، وعاش بعيدا عن الأضواء شأن غالبية أمراء الأسرة الحاكمة الذين يتقلد عدد محدود منهم مناصب حكومية، بينما الآلاف غير معروفين على نطاق واسع، ويعتقد أن الأمير عبدالله كان متدينا ومواظبا على مجالس العلم شأن والده الذي لقب بالأمير محمد المطوع أو الأمير الزاهد.