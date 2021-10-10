الأهلي يضم التونسي النقاز في انتقال حر

الخليج – رويترز

أعلن الأهلي المتعثر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد مع المدافع التونسي حمدي النقاز اليوم السبت.

ونشر الأهلي صورة للنقاز عبر حسابه على تويتر، ورحب بانضمامه وكتب أن الظهير الأيمن البالغ عمره 28 عاماً انتقل بعقد حتى نهاية الموسم الجاري “في صفقة انتقال حر”.

وكان النقاز يلعب في صفوف الترجي في الموسم الماضي، لكنه فسخ عقده في سبتمبر (أيلول) الماضي، ثم توصل لاتفاق باللعب للمرة الثانية مع الزمالك لكن النادي المصري عانى من عقوبة منعه من القيد.

وانفصل الأهلي بالتراضي عن البرازيلي باولينيو لاعب برشلونة السابق الشهر الماضي، ليحصل على فرصة التعاقد مع أجنبي جديد.

ويعاني الأهلي من بداية كارثية هذا الموسم حيث لم يحقق أي فوز في سبع مباريات ويملك خمس نقاط فقط ويقبع في المركز 14 داخل منطقة الهبوط ويتأخر بنقطة واحدة عن منطقة الأمان