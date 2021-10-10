العمليات المشتركة العراقية: سجلنا 77 مخالفة خلال العملية الانتخابية 

أعلن اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، تسجيل 77 مخالفة في الانتخابات التي جرت اليوم.
وقال لـRT، إن "قيادة العمليات المشتركة سجلت 77 مخالفة في عموم البلاد، بين احتكاك وبين تجاوز على الكوادر الرسمية، وبين محاولات شراء ذمم الناخبين".
وأضاف، أن "القيادة سترفع هذه المخالفات إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
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