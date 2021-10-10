الرئيس الجزائري يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح  

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بمقر الرئاسة، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

ويؤدي عقيلة صالح زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

والتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يوم السبت، عقيلة صالح الذي يقوم بزيارة رسمية تدوم لثلاثة أيام.

وسيبحث رئيس مجلس النواب الليبي مع المسؤولين الجزائريين تطورات الأزمة الليبية، حسب بيان لوزارة الخارجية.