الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تشارك في الأسبوع السيبراني الدولي السادس

الخليج – واس : شاركت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في الجلسة الوزارية التي عُقِدَت افتراضيًا ضمن فعاليات الأسبوع السيبراني الدولي السادس – سنغافورة، الذي تنظمه وكالة الأمن السيبراني السنغافورية؛ واختُتِمت أعماله الجمعة 8 أكتوبر 2021م.

وشارك في الجلسة الوزارية عدد من قادة الأمن السيبراني على المستوى الدولي، كريس إنجليز مدير الأمن الوطني السيبراني في البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، جيمس كليفيرلي وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ساساكي يوجي نائب الوزير لتنسيق السياسات في وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، راؤول ريك مدير إدارة الأمن السيبراني الوطني في وزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات في إستونيا، جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات في سنغافورة.

وناقشت الجلسة كيفية استفادة قادة الأمن السيبراني من تطوُّر مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى كيفية استغلال الفرص، والتغلب على المخاطر الناتجة عن التغيرات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وركَّزت على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعَين العام والخاص من أجل تحقيق فضاء سيبراني أكثر أمانًا.

وأشارَ معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد إلى تأثير جائحة كورونا على تزايد الهجمات السيبرانية عالميًا، ونوَّه بالجهود التي بذلتها المملكة لحماية فضائها السيبراني، وأضافَ أنَّ التعاون في مجال الأمن السيبراني يتطلب تعاونا مشتركا بين الدول، وتكاتف الجهود على المستوى العالمي؛ للحدِّ من الهجمات السيبرانية، والوصول إلى فضاء سيبراني عالمي آمن وموثوق.

كما ذكر أن المملكة أطلقت مبادرة المنتدى الدولي للأمن السيبراني؛ لتكون منصة عالمية تجمع القيادات وصنَّاع القرار والرؤساء من حول العالم لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني.

وفي ختام الجلسة وجَّه معاليه الدعوة لحضور النسخة الثانية من المنتدى، التي ستُعقَد في الأول والثاني من فبراير 2022م.

الجدير بالذكر أنَّ الأسبوع السيبراني الدولي – سنغافورة، يُعدّ حدثًا يركِّز على الجهود ذات الصلة بالأمن السيبراني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ بدايته في عام 2016م.