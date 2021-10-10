“شرطة منطقة الرياض” القبض على(10) أشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد المرافق العامة بمدينة الرياض

الخليج – روان المالكي : أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد 10 أكتوبر، القبض على 10 أشخاص، في مشاجرة جماعية في أحد المرافق العامة بمدينة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على(10)أشخاص، (7)مواطنين، ومقيمان من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية المغربية تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، في مشاجرة جماعية في أحد المرافق العامة بمدينة الرياض، لوجود خلاف بينهم.

وأكد متحدث شرطة الرياض، إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.